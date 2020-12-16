Россияне забрали из банков полтора триллиона рублей

https://static.news.ru/photo/7a32582e-407c-11eb-ba1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне с января по октябрь забрали с рублёвых и валютных банковских счетов и депозитов 1,5 трлн рублей. До конца 2020 года отток капитала может увеличиться еще на 200-300 млрд рублей.

Как отмечают эксперты Национального рейтингового агентства (НРА), такая тенденция зафиксирована на фоне изменения финансового поведения россиян. Из-за низких ставок по вкладам граждане предпочитают инвестировать деньги в фондовый рынок и вкладывать в недвижимость.

Данные НРА не совпадают с показателями Банка России, из которых следует, что за десять месяцев 2020 года средства россиян в рублях и валюте в российских банках, наоборот, выросли на 6,6% — до 32,6 трлн в рублёвом выражении.

Такое несоответствие эксперты объясняют разной методикой подсчёта. В НРА учли валютную переоценку вкладов из-за ослабления курса рубля и переток сбережений на другие виды счетов, а также исключили начисленные проценты. Таким образом, получается, что россияне, наоборот, забирали деньги из банков в этом году.

Мы оценивали, сколько фактически население занесло или забрало из сектора своих денег, — цитирует РБК старшего аналитика банковских рейтингов НРА Надежду Караваеву.

Несмотря на то, что в рублёвом выражении валютные вклады «потяжелели», снижение процентных ставок привело к массовому закрытию депозитов. Только с долларовых вкладов, если считать в рублёвом эквиваленте, с учётом накопленных процентов и курсовой разницы граждане сняли 0,7 трлн. Ещё порядка 700 млрд рублей переместились на эскроу-счета, которые используются для проектного финансирования застройщиков. Они учитываются в статистике Центробанка по общему объёму средств населения, но фактически сбережениями россиян уже не являются. Кроме того, отметили в НРА, сделана поправка на капитализацию процентов по срочным рублёвым вкладам, которая ежемесячно давала еще 70–80 млрд прироста к общему показателю, однако не является элементом движения средств россиян на счетах в банках.

В целом же для населения вклады потеряли привлекательность как инструмент накопления и сбережения денег. В октябре средняя максимальная ставка по рублёвым депозитам в крупнейших банках приблизилась к уровню инфляции в стране — 4,4 против 3,99%.

В Агентстве полагают, что ожидаемый небольшой рост доходов населения в 2021-2022 годах на уровне 2-3% не позволит банкам быстро нарастить депозитную базу в ближайшие время.

Ранее экономисты предостерегли россиян от любых инвестиций в кризис. Как писал NEWS.ru, желающим иметь доходность более 10% годовых, они посоветовали не банковские вклады, а облигации и акции крупных компаний. Однако делать это следует только в том случае, если повышать финансовую грамотность. Людям со стороны не следует обольщаться кажущейся простотой решения. В случае отсутствия опыта надёжнее хранить деньги на вкладах с низкими процентами, чем рисковать сбережениями на фондовом рынке.