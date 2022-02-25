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Россияне за сутки сняли со счетов в банках рекордный объём наличных

08:19, 26 февраля 2022
Россияне за сутки сняли со счетов в банках рекордный объём наличных Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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За сутки, 24 февраля, граждане России и отечественные компании сняли со счетов в банках 111,3 млрд рублей. Эта сумма является рекордной за последние два года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ России.

Согласно информации регулятора, спрос на наличные вырос в 58 раз. В прошлый раз такая ситуация наблюдалась в конце марта 2020 года. Однако тогда объём наличных, снятых россиянами со счетов, был значительно выше и составил 174,9 млрд рублей. Повышенный спрос на наличные банки объясняют усилившейся волатильностью рубля на фоне спецоперации на Украине.

В ЦБ отметили, что в связи с возросшим спросом банками увеличена выдача наличных средств для пополнения банкоматов.

Ранее ряд российских банков — Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» — выпустили заявление о том, что обладают достаточной ликвидностью. В кредитных организациях отметили, что ограничений на снятие наличных нет, они координируют свою деятельность и совместно с ЦБ РФ работают над обеспечением бесперебойного обслуживания клиентов.

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