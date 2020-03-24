https://static.news.ru/photo/502924a2-6e6f-11ea-bb1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне на фоне финансового кризиса и эпидемии коронавируса усиленно тратят деньги. В период с 14 по 20 марта Сбербанк зафиксировал новый скачок расходов населения — на 5,5% по сравнению с неделей ранее.

Только на продукты россияне дополнительно потратили не менее 20 млрд рублей. При этом ранее уже был зафиксирован рост, сказано в исследовании банка.

Изменения в потребительском поведении в меньшей степени связаны с ослаблением рубля и в большей — с угрозой коронавируса, полагают эксперты. Тем не менее повышенного спроса на наличные деньги не зафиксировано, передаёт ТАСС.

Больше всего соотечественники тратят на лекарства и медицинские товары (35,4% по сравнению с предыдущей неделей), а также на продовольственные товары (8,3%). При этом сократился спрос на бытовую технику (-5,4%).

Аналитики полагают, что увеличение расходов в реальном выражении в марте превысит 4% в годовом исчислении, без корректировки на инфляцию это более чем 6%. При этом, отмечают авторы доклада, в январе-феврале траты россиян сокращались на 0,3% в годовом выражении.

Ранее NEWS.ru писал, что на фоне ажиотажа покупательского спроса на туалетную бумагу в Сети появился онлайн-калькулятор, который рассчитывает, на сколько дней карантина может хватить её запасов.