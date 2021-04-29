Россияне взяли в марте кредиты на рекордную сумму

https://static.news.ru/photo/d96d4a52-a976-11eb-83e7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём потребительских кредитов, выданных в России в марте, вырос до рекордного показателя в 340 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

В среднем россияне в марте занимали у банков по 308 тысяч рублей. Это на 4,9% больше, чем в феврале, — сообщили в «Эквифаксе».

Кроме того, на 11,4%, до 1,1 млн, увеличилось и количество оформленных кредитов. Общий портфель потребительского кредитования в России в марте вырос на 16,9%, до 340,6 млрд рублей.

Эксперты полагают, что увеличение заимствований связано с максимально либеральной кредитной политикой банков. Кроме того, оказало влияние и снижение активности в секторе POS-кредитования (выдача займов в торговых точках на конкретные товары).

Аналитики прогнозируют, что к концу года средний размер потребкредита в стране превысит 330 тысяч рублей.

Ранее исследование Национального бюро кредитных историй показало, что в I квартале 2021 года количество выданных микрозаймов составило шесть миллионов единиц, превысив прошлогодний показатель на 27,3%. Наибольшее их количество было выдано в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Речь идёт о так называемых займах «до зарплаты», величина которых не превышает 30 тысяч рублей.

Кроме того, показатель I квартала текущего года является на 7,5% больше значения предыдущего квартала, когда граждане взяли 5,58 миллиона единиц.