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Россияне по итогам 2019 года вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции. Число сделок увеличилось на 26% до 2,89 тысячи.

Больше россиян квартиры и дома в Турции покупают только граждане Ирака (7,6 тысячи сделок) и Ирана (5,4 тысячи). Саудовская Аравия с третьего места, которое она занимала в 2018 году, переместилась на четвёртое (2,2 тысячи приобретений).

Рост интереса россиян к турецким «квадратным метрам» может быть связан с новыми правилами, упростившими получение гражданства при покупке жилья, считает эксперт рынка недвижимости Сергей Волченков. Осенью 2018 года Турция снизила необходимый порог вложений для получения гражданства с $1 млн до $250 тысяч, передаёт РБК.

Вместе с тем, с учётом местного населения, спрос на недвижимость в Турции за год сократился почти на 2% до 1,3 млн сделок. Таким образом, поддерживают его зарубежные покупатели: граждане других государств купили почти на 15% больше домов и квартир в Турции, чем годом ранее.

Больше всего популярно у иностранцев жилье в Стамбуле и в Анталье. Россияне покупают недвижимость в основном в Анталье и Аланье. Стоимость квадратного метра в этих городах достигла примерно €650–750 (44–51 тысячи рублей).

Ранее, как писал NEWS.ru, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Агибалова рассказала о приобретении жилья на Северном Кипре. Квартира располагается неподалёку от апартаментов её младшей дочери Риты.