Россияне вложили в иностранные ценные бумаги 638 млрд рублей в 2020 году

https://static.news.ru/photo/0240efa2-7069-11eb-a26f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приток средств физлиц в акции и облигации нерезидентов в прошлом году составил 638 млрд рублей, что более чем в два раза больше размера снижения объёма средств на счетах и вкладах граждан в валюте в российских кредитных организациях за этот же период. Об этом говорится в обзоре финансовых рисков Центробанка РФ.

Покупка иностранных ценных бумаг может частично объясняться перераспределением сбережений населения в иностранной валюте от депозитов в пользу вложений с более высокой ожидаемой доходностью. При этом большую часть притока обеспечили вложения в иностранные акции, что говорит о появлении риск-ориентированной стратегии в поведении населения, — объяснили в регуляторе.

Отмечается, что приток средств физлиц в акции иностранных компаний в 2020 году составил 415 млрд рублей, из них 70 млрд рублей пришлось на вложения в акции эмитентов, связанных с компаниями из РФ. Наибольший приток зафиксирован в американские компании, входящие в индексы акций S&P 500, NASDAQ, Dow Jones.

В Банке России подчеркнули, что несмотря на то, что россияне проявляют повышенный интерес к иностранным ценным бумагам, вложения в бумаги российских эмитентов всё ещё занимают основную долю — 85% от вложения на 1 января 2021 года.

Как сообщал NEWS.ru, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что объём вложений россиян на финансовых рынках достиг 10 трлн рублей, в то время как банковские депозиты составляют 35 трлн рублей. По его словам, повышенный интерес жителей РФ к финансовым инструментам объясняется низкими процентными ставками по банковским депозитам и развитием цифровых технологий.