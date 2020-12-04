Россияне в ноябре чаще покупали доллары и евро

https://static.news.ru/photo/d5e0a85e-3692-11eb-b90b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне в ноябре купили долларов и евро на большую сумму, чем продали. Доля покупки американской валюты возросла на 9 процентных пунктов до 74% от объёма всех операций, покупки евро — на 12,6 процентных пунктов, до 79%.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что в последний месяц осени сумма, на которую россияне продали доллары, составила 26% от объёма всех обменных операций с этой валютой. Доля покупки соответственно составила 74%. Продажа россиянам евро составила 21% от всей суммы операций по обмену, покупка — 79%.

Продолжает расти и средняя сумма покупки валюты. Относительно октября средний чек вырос на 9% и составил 92 668 рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 4 декабря курс доллара к рублю опустился на 0,68% и стал ниже 74 рублей. В последний раз американская валюта дешевела до этого уровня 2 сентября. По состоянию на 15:24 мск на торгах МосБиржи за один доллар давали 73,945 рубля. Евро в этот момент оценивался в 90,06 рубля. По мнению экспертов, после решений ОПЕК+ рубль отыгрывает приближение к стоимости нефти.