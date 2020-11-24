Россияне в 2020 году стали больше тратиться на товары массового пользования

https://static.news.ru/photo/2c34ff76-2e5e-11eb-a216-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты с помощью скан-панели, обобщающей данные потребления 40 000 россиян, вычислили долю трат населения на товары массового потребления (туалетная бумага, еда, шампуни и так далее). Выяснилось, что в 2020 году в сравнении с прошлым годом данный показатель вырос более чем на 3%.

В 2019-м доля трат составила 43,7%. В текущем году показатель вырос до 47%. Особенный ажиотаж вокруг покупок продуктов массового потребления возник зимой. Не последнюю роль в этом вопросе сыграла пандемия коронавирусной инфекции нового типа. Осенью было зафиксировано снижение трат. Однако из-за зимних показателей всё равно общегодовые цифры оказались высокими.

Во время пандемии и введённого режима самоизоляции россияне тратили на еду 56% денег от общей суммы, ушедшей на домохозяйство. Эксперты в области социологии говорят, что указанные процессы связаны с глобализацией информационных потоков. Подобные ситуации часто возникают в случае, если группа не очень хорошо структурированных людей теряет критичность и начинает выстраивать модель своего поведения в угоду собственным импульсам.

Этому способствовал недостаток точных данных. Главный итог произошедшего — большинство граждан почти всех стран мира согласились на личные ограничения. То есть страх победил либеральную философию личных свобод, — цитирует специалистов Ромир.

Как ранее передавал NEWS.ru, рынок коммерческой техники всегда опережает сектор легковых автомобилей, то есть он быстрее падает и такими же темпами восстанавливает оборот, рассказал во время круглого стола, посвящённого перспективам отрасли в условиях пандемии COVID-19, директор аналитического агентства Сергей Целиков.

Вполне возможно, что на фоне ограничений из-за коронавирусной инфекции нового типа, вызвавших резкий взлёт торговли в Сети, начнётся быстрый рост спроса на машины для коммерческой доставки.