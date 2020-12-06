Россияне стали всё больше отказываться от наличных денег

https://static.news.ru/photo/c2b92ccc-37a2-11eb-b8dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Доля безналичных операций в России по итогам 2020 года может превысить 70%. Такая тенденция обусловлена ростом популярности Системы быстрых платежей (СБП) и развитием онлайн-торговли.

В первом полугодии показатель безналичных платежей уже вырос до 69%, передают «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Развитие этого вида денежных операций, как полагают эксперты финансового рынка, в немалой степени обязано пандемии коронавируса. Во-первых, граждане опасаются использовать наличные из-за риска заразиться. Во-вторых, ограничения и самоизоляция всё чаще побуждают делать покупки дистанционно.

Аналитики полагают, что уже в 2021 году три четверти всех покупок будут осуществляться при безналичной оплате.

Статистика Центробанка свидетельствует об увеличении объёма безналичных операций с 2008 года, когда данные только начали собирать. К 2018 году количество оплат товаров и услуг по картам выросло с 17 млрд до 24 млрд, что в денежном эквиваленте составляет 47,6 млрд рублей. Через год доля безналичных операций увеличилась до 53,6 млрд рублей.

Эксперты не исключают, что безналичная система оплаты постепенно и вовсе вытеснит привычные деньги.

Ранее NEWS.ru писал, что объём наличных средств, находящихся в обращении россиян, в ноябре 2020 года впервые с начала пандемии сократился. С начала года оборот увеличивался из-за панических настроений в обществе.

Кроме того, Россия вошла в пятёрку лидеров по темпам роста безналичных платежей в мире. Страна лидирует по числу платёжных операций с помощью пластиковых карт, интегрированных в мобильные устройства.