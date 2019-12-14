https://static.news.ru/photo/58f25114-1ef4-11ea-80cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Zhdanov/Russian Look

Исследование сервиса по поиску работы HeadHunter показало, что российские работники всё чаще сами оплачивают проведение корпоративных мероприятий.

Только 51% проводимых в компаниях и на предприятиях праздников оплачивается полностью из кармана работодателя. На 37% вечеринок сотрудники и руководство скидываются, а 12% корпоративов трудящиеся устраивают себе сами, пишут «Известия».

Чаще всего, в 67% и 65% случаев, оплачивают мероприятие сами компании в обеих столицах. При этом 72% россиян предпочли бы получить премию, а не сходить на корпоратив.

Как писал NEWS.ru ранее, компания MoneyMan провела исследование и выяснила, сколько граждане России планируют потратить на продукты к новогоднему столу, украшение дома и подарки. Как выяснилось, треть опрошенных собирается уложиться в 10 тысяч рублей.