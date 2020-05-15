Россияне стали экономить на сотовой связи и Интернете

Жители России стали реже производить платежи за услуги сотовой и спутниковой связи, а также Интернета.
Российские компании отметили, что платежи снизились на треть,
Финансовый поток в сфере телекоммуникаций 20–24 апреля 2020 года снизился на 30%, 13–17 апреля — на 28,2%, 6–10 апреля — на 37,9% и 30 марта—3 апреля — на 45% по сравнению с докарантинным периодом, — сообщает издание со ссылкой на данные мониторинга отраслевых финансовых потоков ЦБ за апрель 2020 года.
Операторы связи считают, что падение платежей связано с тем, что представители малого и среднего бизнеса, а также физические лица начали экономить на связи.
При этом операторы отметили повышение активности в использовании услуг связи, рост абонентского трафика на 20% по сравнению с докарантинным периодом.
Ранее NEWS.ru писал, что, по данным исследования Роскачества, большинство россиян стали значительно реже ходить в магазин. Однако 35% респондентов отметили, что их траты на продукты увеличились.
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