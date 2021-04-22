Россияне стали экономить на продуктах питания

Россияне сократили траты на покупку овощей и фруктов на 30–60%, на мясо — на 25%, на хлебобулочные изделия — на 40%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования аналитиков «Тинькофф Data».
Общие траты россиян на продукты питания, одежду и базовые услуги в I квартале текущего года
Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza заключила, что стоимость социально значимых продуктов питания в России в марте выросла на 15,6% в годовом выражении, что почти в три раза выше официального уровня инфляции. Более всего подорожали картофель (на 58,1%), морковь (48,2%), сахар-песок (47,5%), куриные яйца (32,1%), гречневая крупа (31,6%) и подсолнечное масло (26,8%). Наибольшая инфляция в продовольственном сегменте наблюдалась в небогатых регионах РФ, жители которых на еду тратят большую часть своего бюджета.
По данным Росстата, цены растут уже десять месяцев подряд. Рост цен на продукты достиг уровня июня 2014 года.