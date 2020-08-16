Россияне смогут пополнять карты в магазинах

https://static.news.ru/photo/f6794b9c-df72-11ea-ae81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Технологию пополнения банковских карт на кассах магазинов в ближайшие месяцы запустит Промсвязьбанк. Возможность подключиться к пилотному проекту также рассматривают «Дом.РФ», Ак Барс Банк и крымский РНКБ.

Об этом сообщает газета «Известия».

Снять наличные или пополнить карту можно будет рядом с домом в продуктовом магазине, без похода в отделение банка или к платёжному терминалу, — подчёркивает издание.

Отмечается, что сервис позволит повысить финансовую доступность в отдалённых и малонаселённых регионах. По мнению экспертов, предоставление таких услуг на кассах проще и дешевле реализовать в крупных городах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что юрист Иван Соловьёв заявил: блокировка бесконтактной оплаты картой является удобной функцией для тех, кто опасается за несанкционированное списание средств со счёта. Эксперт напомнил, что лимит операции без ПИН-кода составляет от 1 до 3 тысяч рублей. Это та сумма, которой можно лишиться при утере банковской карты.