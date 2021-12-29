Россияне с 1 января получат новый налоговый вычет

Ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров заявил, что с 1 января 2022 года россияне получат новый налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Получение данной выплаты позволит им сэкономить до 15,6 тысячи рублей в год, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Россияне получат право сэкономить 13% процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом, можно сэкономить максимум до 15 тысяч 600 рублей, — рассказал юрист.

Он подчеркнул, что право на вычет имеет любой совершеннолетний россиянин, который платит НДФЛ, либо родители за ребёнка. От получателя вычета потребуются документы, подтверждающие оплату расходов на спорт в организации, в которой физкультура и спорт являются основным видом деятельности.

Захаров добавил, что тем, кто задумался о получении вычета, абонемент на занятия спортом лучше приобретать после Нового года.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ принять меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян. В частности, предписано обеспечить создание специальных финансовых инструментов. Кроме того, глава государства поручил проработать вопрос о предоставлении налогового вычета гражданам, инвестирующим в российские ценные бумаги.