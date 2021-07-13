Россияне рассказали о полученной в 2021 году прибавке к зарплате

Каждый пятый россиянин заявил, что в первой половине 2021 года получил прибавку к зарплате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис по поиску работы.

Агентство отмечает , что были опрошены более пяти тысяч человек из всех субъектов РФ.

Каждый пятый опрошенный житель России (21%) указал, что в этом году уже получил прибавку к зарплате. 48% участников исследования, которым повысили зарплату с начала года, рассказали, что прибавка составила до 10% предыдущего дохода, — подчёркивается в исследовании.

Также указывается, что о надбавке в 10–30% рассказали 45% россиян, о выросшей на 30–50% зарплате заявили 4% опрошенных, а 3% похвалились повышением более, чем на 50%.

Ранее стало известно, что среднемесячная зарплата в 2021 году может вырасти на пять тысяч рублей. Это равняется 9,1% относительно уровня прошлого года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на обновлённый прогноз Минэкономразвития. Издание отмечает, что если прогноз сбудется, размер среднемесячной зарплаты россиян превысит 56 тысяч рублей.