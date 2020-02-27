https://static.news.ru/photo/d363ed48-5920-11ea-a432-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля средств физических лиц на текущих счетах в российских банках в 2019 году достигла 26% от всего объёма привлечённых розничных ресурсов. Данная цифра является рекордной как минимум с 2010 года.

В абсолютном выражении объём средств достиг 8 трлн рублей, что на 19,4% больше остатков по итогам 2018 года. За последние три года объём сбережений россиян на текущих счетах увеличился почти в два раза, сообщает РБК.

Агентство отмечает, что банковские аналитики связывают рекордное пополнение текущих счетов с перетоком денег с депозитов. Ещё одной причиной этого называется отказ банков открывать вклады в евро.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ряд крупнейших российских банков с начала года понизили ставки по рублёвым вкладам. Такое решение приняли как минимум 21 из 30 крупных банков. Из них восемь включены в топ-10. Так, максимальная розничная ставка по депозитам у Сбербанка уменьшилась с 5,85% до 4,5%, у Россельхозбанка — до 6%, ВТБ — до 4,55%, ФК «Открытие» — до 5,84%, Газпромбанка — до 5,5%.