Россияне погасили микрозаймы частью детских пособий от Путина

Единовременные выплаты пособий на детей в 10 тысяч рублей, которые президент Владимир Путин назначил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии, положительно сказались на возврате россиянами микрозаймов.
Об этом
Ситуация повторилась в начале июля, когда пошла вторая волна выплат президентских пособий.
Полученные пособия помогли людям улучшить своё финансовое положение и постепенно начать закрывать скопившиеся долги, — отметил гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что МФО во втором квартале 2020 года выдали россиянам на 30% меньше займов по сравнению с первым кварталом. С апреля по июнь жители России получили на руки почти 45 млрд рублей против 65 млрд рублей, выданных в начале года. Низкие показатели второго квартала на рынке связывают не с падением интереса к микрозаймам в разгар пандемии коронавируса, пик которой пришёлся на апрель, а с политикой МФО.
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