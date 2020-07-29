Россияне погасили микрозаймы частью детских пособий от Путина

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Российские банки в июне 2020 года отклонили две трети заявок на потребительские кредиты от зарплатных клиентов. Положительного решения дождались только 36,1% обратившихся россиян.

Это минимальный показатель с начала пандемии. В марте 2020 года он составил 44,8% и с тех пор ежемесячно понижался, сообщает газета «Известия». Издание отмечает, что количество заявок на потребкредиты от...