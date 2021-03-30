Россияне перешли на «финансовые подушки» страхования жизни

https://static.news.ru/photo/544a6070-91ee-11eb-9d95-96000091f725_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

Россияне стали чаще задумываться о создании так называемой «подушки безопасности». Многие обратились за накопительным страхованием жизни (НСЖ).

Как рассказал ridus.ru директор по стратегическому анализу СК «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь, НСЖ становится всё более популярным и востребованным механизмом на рынке.

Доля [НСЖ] в общих продажах страховщиков жизни выросла с 27% в 2019 году до 31% в 2020-м. Для сравнения: в 2018-м доля НСЖ в общих сборах компаний по страхованию жизни составляла всего 14%, — пояснил Чубарь.

По его словам, накопительное страхование жизни — это нечто среднее между копилкой и страхованием жизни. Но в целом «подушкой безопасности» можно назвать любой договор страхования жизни или от несчастного случая.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирусные льготы отменят в России с 1 апреля 2021 года. Сотрудники старше 65 лет больше не смогут получить больничные листы в особом порядке. Также россияне, которые перестали работать удалённо, больше не смогут получить электронный больничный в связи с самоизоляцией.

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