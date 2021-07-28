Россияне оставляют в финансовых пирамидах до 50 млн рублей в месяц

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях заявил, что доверчивые россияне часто сами становятся участниками финансовых пирамид. Их ущерб в месяц может доходить до 50 млн рублей, отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Лях указал, что «в сети» мошенников люди попадают, когда натыкаются на соответствующую рекламу в поисках доходностей или инвестиций.

Человек забивает в поисковиках запрос про доходность и инвестиции, и поэтому потом ему выпадает реклама с именно такими словами. К тому же пирамиды продвигают себя очень активно, — пояснил Лях.

Он подчеркнул, что в Банке России по поводу ущерба от мошенников могут лишь давать экспертные оценки.

По нашей оценке, в месяц люди теряют в средней финансовой пирамиде от 30 до 50 миллионов рублей. Но бывают, к сожалению, и прецеденты, ущерб от которых — в разы больше, — добавил Лях.

Ранее стало известно, что во Владимирской области возбудили ряд уголовных дел в отношении 61-летнего жителя Москвы, который ранее возглавлял правление кредитного потребительского кооператива, работавшего по принципу финансовой пирамиды. Мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путём, и преднамеренном банкротстве. Он обманул вкладчиков на 700 млн рублей.