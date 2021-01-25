Россияне назвали достаточный для счастливой жизни размер дохода

https://static.news.ru/photo/fb186686-5ed1-11eb-8185-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянину, чтобы чувствовать себя счастливым, достаточно в среднем 166 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют результаты проведённого сервисом по поиску работы SuperJob исследования.

При этом у мужчин запросы выше, чем у женщин, почти на треть: 187 тысяч и 146 тысяч рублей соответственно. Больше всего денег нужно жителям Москвы, их бы в среднем удовлетворила сумма в 220 тысяч рублей. Жителям Владивостока достаточно 200 тысяч, Ростова-на-Дону — 190 тысяч рублей, Челябинска — 175 тысяч рублей, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Саратове, Хабаровске хватило бы 170 тысяч, передаёт RT.

Минимальные запросы у оренбуржцев — 124 тысячи рублей, а также у жителей Кирова (132 тысячи рублей), Пензы (136 тысяч рублей), Ульяновска и Барнаула (138 тысяч рублей).

В опросе приняли участие 22 тысячи россиян.

Как писал NEWS.ru, вакансии программиста, юриста, аниматора-мультипликатора и IT-аналитика вошли в топ самых высокооплачиваемых предложений для людей с неоконченным высшим образованием и соискателей без опыта работы.