Россияне начали скупать валюту

https://static.news.ru/photo/aef49b26-7e52-11eb-8276-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В феврале текущего года число операций по покупке иностранной валюты в России увеличилось в среднем на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом количество операций по продаже валюты снизилось.

По сравнению с январём 2021 года россияне стали чаще покупать валюту, чем раньше, и реже продавать доллары и евро. Американский доллар по-прежнему в приоритете у россиян при выборе валюты. Количество февральских операций с ним превышает показатели по евро в 2,5 раза, — сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

По данным банка, в общем количестве валютообменных операций в феврале доля продажи валюты составила 55%, доля покупки — 45%. Относительно января количество покупок долларов в выросло на 10%, евро — на 9%. При этом продажи долларов снизились на 3%, а евро — на 13%. Средний чек одной валютообменной операции практически не изменился — 74 767 рублей против 74 801 рублей в январе. При этом в сравнении с февралём прошлого года он вырос на четверть.

Как писал NEWS.ru, с 5 марта по 6 апреля Минфин планирует приобрести валюту на общую сумму 148,1 млрд рублей — примерно 2 млрд в пересчёте на доллары. Таким образом, ежедневный объём покупки составит примерно $91 млн против $32 млн, который существует в данный момент. По мнению экспертов, эти действия увеличивают спрос на иностранную валюту, а значит, ослабляют рубль. Как пояснила аналитик Анна Зайцева, увеличение объёмов покупки валюты со стороны Минфина обусловлено действием механизма бюджетного правила, согласно которому при превышении ценой на нефть базисного уровня (в 2021 году он составляет $43,25 за баррель) ведомство выступает в качестве покупателя иностранной валюты, тем самым сглаживая колебания курса рубля.

В марте ожидается дополнительный доход от продаж нефти и газа в размере 116,9 млрд рублей из-за превышения фактической цены над базовым уровнем. Валюта, купленная в рамках бюджетного правила, направляется в Фонд национального благосостояния.