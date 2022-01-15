Россияне начали откладывать деньги на пенсию

Почти 8% россиян ежемесячно самостоятельно откладывают деньги на пенсию. В среднем на эти цели они выделяют 7,4 тысячи рублей, говорится в исследовании, проведённом аналитиками СберНПФ, сообщают «Известия».

Издание отмечает , что в исследовании участвовали 13 тысяч человек из крупных городов страны. О том, что откладывают средства на пенсию, заявили 7,7% опрошенных. Возможность начать откладывать деньги в ближайшие 3–5 лет рассматривают ещё 8,7% респондентов.

О накоплениях больше других заботятся россияне предпенсионного возраста (50–60 лет), среди которых 8,5% откладывают на пенсию. Также о будущем думают граждане (11,8%) с высоким уровнем заработка.

Неверие в то, что государственной пенсии хватит на комфортную жизнь, является основной причиной накоплений для большинства (51,4%) россиян. Также многие из граждан (41%) считают накопления возможностью не снижать привычный уровень жизни после выхода на пенсию.

В основном россияне хранят средства, отложенные на пенсию, на рублёвых банковских вкладах (74,8%). Почти четверть (23,6%) опрошенных рассказали, что собирают наличные дома, другие россияне (13%) вкладывают сбережения в недвижимость, чтобы позже её перепродать.

Ранее стало известно, что индексация пенсии россиян на рекордные 8,6% может остаться бесполезной из-за продолжающегося падения рубля и подорожания товаров, в том числе и относящихся к группе самых простых продуктов питания. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. По его словам, правительство должно как можно оперативнее выполнить поручение главы государства по доиндексации пенсий.