Россияне на самоизоляции вкладывали деньги в акции

https://static.news.ru/photo/b115714e-abd2-11ea-8952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частные инвесторы в России в период самоизоляции с марта по май предпочитали вкладывать деньги в акции отечественных и иностранных компаний, рассчитывая на их дальнейший рост. Также люди покупали облигации и валюту.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей подразделений банков и крупнейших брокерских домов.

В марте и апреле мы видели рекордные притоки средств на брокерские счета. Вместе с ростом стоимости активов в дальнейшем это привело к тому, что доля акций в портфелях наших клиентов выросла с 24% на конец февраля до 30%, облигаций — снизилась с 67% до 55%, — рассказал главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

По его словам, частные инвесторы формировали портфели, придерживаясь принципов диверсификации.

Директор региональной сети «БКС Премьер» Сергей Данилов рассказал, что более половины внесённых денежных средств клиентов пришлись на акции. Зарубежные и российские акции покупались в соотношении 50/50.

Аналитик «Тинькофф Инвестиции» Евгений Дорофеев сообщил, что активно выкупались ликвидные акции американских компаний. Больше всего клиенты уделяли внимание мировому авиаконцерну Boeing.

NEWS.ru писал, что Российский фонд прямых инвестиций вложил с января по май 2020 года в инфраструктурные проекты в России около 200 млрд рублей.