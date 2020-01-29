https://static.news.ru/photo/8e971222-422c-11ea-8d5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советская практика создания на работе «касс взаимопомощи» вернулась в Россию из-за снижения доходов у трудоспособного населения. Спустя 30 лет россияне снова делают ежемесячные взносы в неформальный фонд помощи.

Об этом профессор ВШЭ, научный руководитель фонда поддержки социальных исследований «Хамовники» Симон Кордонский заявил в интервью «Ленте.ру».

Среди тех, кто «ходит на работу», опять появились кассы взаимопомощи. С каждой получки люди сдают какую-то часть своей зарплаты в общую кассу. И либо по очереди, либо в случае чрезвычайной ситуации члену коллектива выплачивается некая сумма, — отметил профессор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более четверти опрошенных россиян хотели бы иметь зарплату от 100 до 200 тысяч рублей. Однако, по мнению специалистов, мечту об идеальной зарплате в настоящее время реализовать не получится. Об этом рассказал доктор экономических наук, профессор, первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон. По его словам, притязания россиян на более высокие зарплаты справедливы, но немедленно решить вопрос об их повышении по всей стране невозможно.