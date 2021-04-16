Россияне на четверть сократили траты на бензин

https://static.news.ru/photo/16ba9278-9f6a-11eb-ad67-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общий объём расходов россиян на автозаправочных станциях в I квартале текущего года снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а средний чек составил 1228 рублей. Аналитики связывают это с ещё актуальным для многих форматом дистанционной работы, при котором личным транспортом граждане пользуются менее активно.

Общий объём операций по картам банка по оплате услуг АЗС за три месяца 2021 года снизился на 21% относительно января — марта 2020 года. Одна операция по картам банка на услуги АЗС обошлась в среднем в 1228 рублей, — цитирует ТАСС исследование банка «Русский стандарт».

В Москве средний чек на АЗС составил 1496 рублей, в Санкт-Петербурге — 1505 рублей, в Казани — 1193 рубля, Новосибирске — 1352 рубля, Челябинске — 1086 рублей.

В кредитной организации отметили, что вместе с тем за этот период на 11% вырос объём операций по оплате такси, чек одной поездки в среднем по стране составил 275 рублей. По данным банка, в первые три месяца 2021 года на 23% упал общий объём операций по оплате общественного транспорта. Это также связали с форматом удалённой работы.

Как писал NEWS.ru, повышение цен на топливо в текущем году обусловлено целым рядом факторов, одним из которых является ограничение нефтедобычи в соответствии с соглашением ОПЕК+. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ. В числе других критериев подорожания топлива в ведомстве назвали сезонное повышение спроса как в России, так и за рубежом, рост цен на нефть в условиях неизменности котировки российской валюты, повышение экспортных цен, снижение предложения на биржевых торгах, а также морозы.

Согласно данным Росстата, топливо на российских автозаправках с начала года подорожало на 3,2%. Это в 1,3 раза больше, чем за весь 2020 год. Кроме того, рост цен на топливо опережает текущий уровень инфляции, который составляет 2,1%.