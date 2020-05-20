Россияне из-за самоизоляции резко сократили траты по кредиткам

https://static.news.ru/photo/41062ee2-9a58-11ea-ab11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцы кредитных карт в апреле 2020 года стали в среднем тратить меньше половины доступного им лимита — 47,4%, тогда как в марте этот показатель составил 53,1%. Доля используемого россиянами лимита по карте (уровень утилизации кредиток) упала до показателей января—февраля 2015 года.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчёты Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Агентство отмечает, что на желание россиян с помощью кредиток покупать в долг повлияла самоизоляция. Такого мнения придерживаются эксперты.

В условиях карантина большинство клиентов резко сократили уровень своих повседневных расходов, но продолжали получать заработную плату. В результате у них образовалась свободная ликвидность, что позволило направить свободные денежные потоки на снижение утилизированных кредитных лимитов, — отметил старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков.

По его словам, в предыдущий кризис, 2014 года, ситуация была другой, тогда у владельцев карт резко увеличились расходы из-за скачка цен. В ОТП-банке рассказали, что россияне по-прежнему активно расплачиваются картами только за образовательные услуги, в супермаркетах и аптеках.

Ранее NEWS.ru сообщал, что банки могут начать вводить ограничения на короткие потребительские займы без залога, поскольку неспособны адекватно и уверенно проверить клиентскую платёжеспособность. По прогнозам экономистов, в ближайшем будущем также заметно начнут сужаться и сегменты линеек кредитных карт и POS-кредитования.