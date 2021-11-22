Россиянам запретят брать много кредитов

Банк России предложил ограничить число кредитов и займов для россиян
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
08:39, 23 ноября 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В России могут ограничить количество выдаваемых кредитов и займов микрофинансовыми организациями. Такие полномочия может получить Банк России, если соответствующий закон будет принят Госдумой. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Законопроект был предложен главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и депутатом VII созыва Игорем Дивинским. По мнению парламентариев, полномочия следует передать совету директоров Центробанка.
Центральный банк будет определять максимально допустимую долю отдельных видов кредитов, займов в соответствии с характеристиками этих кредитов. Также он определит порядок применения соответствующих ограничений, — поделился Анатолий Аксаков.
Также предусмотрена ответственность за нарушение соответствующих решений Банка России. При этом отмечается, что мера позволит сократить количество необеспеченных кредитов.
Ранее инвест-банкир, эксперт фондового рынка Евгений Коган заявил, что законопроект о снижении максимальной ежедневной ставки по микрозаймам с 1% до 0,8% не поможет сделать россиян менее закредитованными. Он добавил, что проблема заключается не в ставках, а в возможности населения иметь стабильный доход.