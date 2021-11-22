Россиянам запретят брать много кредитов

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Инвест-банкир, эксперт фондового рынка Евгений Коган заявил, что законопроект о снижении максимальной ежедневной ставки по микрозаймам с 1% до 0,8% не поможет сделать россиян менее закредитованными. Он добавил, что проблема заключается не в ставках, а в возможности населения иметь стабильный доход. Об этом сообщает «360».

Я не думаю, что такие меры могут снизить закредитованность нашего населения. Дело в том, что закредитованность, конечно, связана со ставками, но она ещё больше связана с тем, что наше население...