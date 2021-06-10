Россиянам выплатят рекордную страховку

Страховщики в 2021 году выплатят своим клиентам рекордную сумму за страхование жизни. Объём может вырасти на 50% по сравнению с прошлым годом. Как пишут «Известия» со ссылкой на обзор Национального рейтингового агентства (НРА), сумма может достигнуть 300 миллиардов рублей.
Аналитики
Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) считают, что объём общих выплат по статье «страхование жизни» будет ещё выше — около 350 млрд рублей. А размер страховых премий увеличится на 10% по сравнению с 2020 годом.
Повлияет на рост премий активное участие банков в продаже страховых полисов, а также низкие ставки по вкладам и изменение с 2021 года налогообложения на доходы с депозитов.
Страховые компании отметили, что в 2021 году спрос на страхование жизни значительно вырос.
Ранее россиян начали страховать от рисков прививок против COVID. Полисы, покрывающие риски вакцинации, запустили в «Капитал Лайф страховании жизни», «Росгосстрахе», «Уралсиб страховании» и ВСК.