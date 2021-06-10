Россиянам выплатят рекордную страховку

https://static.news.ru/photo/538019d4-ca4f-11eb-99da-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страховщики в 2021 году выплатят своим клиентам рекордную сумму за страхование жизни. Объём может вырасти на 50% по сравнению с прошлым годом. Как пишут «Известия» со ссылкой на обзор Национального рейтингового агентства (НРА), сумма может достигнуть 300 миллиардов рублей.

Аналитики отмечают , что причин такой ситуации несколько. Во-первых, повышение смертности из-за коронавируса, во-вторых, окончание многих трёхлетних и пятилетних договоров. Причём COVID станет причиной выплаты около 18–19 млрд рублей.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) считают, что объём общих выплат по статье «страхование жизни» будет ещё выше — около 350 млрд рублей. А размер страховых премий увеличится на 10% по сравнению с 2020 годом.

Повлияет на рост премий активное участие банков в продаже страховых полисов, а также низкие ставки по вкладам и изменение с 2021 года налогообложения на доходы с депозитов.

Страховые компании отметили, что в 2021 году спрос на страхование жизни значительно вырос.

Ранее россиян начали страховать от рисков прививок против COVID. Полисы, покрывающие риски вакцинации, запустили в «Капитал Лайф страховании жизни», «Росгосстрахе», «Уралсиб страховании» и ВСК.