https://static.news.ru/photo/fbb155dc-6ede-11ea-97cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В условиях экономического кризиса россиянам в случае потери работы хватит своих накоплений на оплату всех необходимых расходов только на 62 дня. А почти половина граждан РФ, если потеряет основной источник дохода, сможет жить на оставшиеся средства в течение только одного месяца.

Об этом 31 марта сообщили эксперты аналитического центра НАФИ.

Специалисты отметили, что 10% россиян на оставшиеся после потери работы средства смогут прожить шесть месяцев. Четверть граждан при указанных условиях обеспечены менее чем на 90 дней.

В наиболее выгодном положении находятся жители Москвы и Санкт-Петербурга. Накоплений при потере работы в среднем им хватит на 83 дня, а доля тех, кому сбережений хватит менее чем на месяц, составляет 29%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в селах: накоплений хватит в среднем на 53 дня, а почти половина сельчан (47%) смогут прожить на свои сбережения менее 30 дней, — цитирует ТАСС сообщение экспертов НАФИ.

Подчёркивается, что в условиях кризиса дольше на сбережения смогут прожить россияне, делящие свой быт с партнёром. Также срок, на который может хватить имеющихся средств, зависит от наличия детей. Семьи, в которых их много, имеют в запасе меньше времени, чтобы спокойно жить на накопления.

Как ранее писал NEWS.ru, почти две трети россиян во время кризиса, вызванного угрозой распространения коронавируса и стремительным падением рубля, остались без сбережений. Большинству денег хватает только для того, чтобы дожить до зарплаты или стипендии. При этом те, у кого есть лишние средства, при потере места работы могут их очень быстро лишиться.