Россиянам в 2022 году впервые придётся заплатить налог на вклады. Это коснётся всех, у кого на счету в банке больше миллиона рублей. Налог ввели для борьбы с пандемией, пишет KP.RU. Россияне заплатят 13% с прибыли, которую получат, имея на счету миллион и более рублей. Также государство предусмотрело налоговый вычет.

Есть налоговый вычет. Он зависит от ключевой ставки, которая применяется на 1 января соответствующего года. Формула довольно простая. Но, чтобы понять реальный размер налога, любознательному вкладчику нужно открыть свой онлайн-банк и сесть с калькулятором, — говорится в материале издания.

Суть в том, что человек сможет не платить налог только со своего же миллион и заработка, ориентированного по ставку ЦБ — если ставка, например 5% годовых, то 50 тысяч рублей вкладчик получит чистыми. Остальной доход будет облагаться налогом. На 1 января 2021 года ставка составляла 4,25% годовых. Значит, по итогам 2021 года налогом не будет облагаться процентный доход в 42,5 тысячи рублей.

Единственное удобство нового налога в том, что заполнять декларацию под него не потребуется. Он дополнит список имущественных налогов — на дома, землю, квартиры и машины.

Предложение одного из депутатов Госдумы о повышении налога на доходы физлиц (НДФЛ) на 50% оценил его коллега — председатель комитета Государственной думы России по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Он назвал инициативу популистской и напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно призывал к «предсказуемому» налогообложению. Гутенев эту точку зрения поддерживает.