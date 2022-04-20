Россиянам стали предлагать пластиковые карты зарубежных банков

На фоне запрета на использование карт Mastercard и Visa россиянами за рубежом в Интернете появились предложения о дистанционном оформлении таких карт в иностранных банках. Предлагающие данную услугу ресурсы утверждают, что на эти карты в обход санкций можно будет переводить до $10 тысяч ежемесячно (или эквивалентную сумму в другой валюте) с помощью «Золотой короны» или со счетов в российских банках, которые не попали под ограничения, пишут «Известия».

В частности, россиянам предлагают оформить Visa и Mastercard банков из Грузии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Сербии и США. Стоимость услуги варьируется в зависимости от страны. Так, за 15-25 тысяч рублей можно получить физическую карту банка одной из соседних стран, а оформление карты американского банка обойдётся в $5 тысяч и она будет виртуальной.

По словам экспертов, такие услуги сопряжены с определённым риском. Например, если банк откажет исполнителю в открытии счета, то клиент не сможет потребовать возврата своих денег. Кроме того, существует вероятность, что исполнитель удержит карту и будет пользоваться ей самостоятельно. Специалисты отметили , что случаи обмана клиентов при оформлении карт иностранных банков уже были. В нынешних условиях число жертв мошенников может возрасти.

Ранее управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков спрогнозировал, что в 2022 году число электронных и физических банковских карт у россиян уравновесится, а в ближайшие несколько лет пластиковые носители потеряют актуальность. Пользоваться физическими банковскими картами будут не более 15% россиян.