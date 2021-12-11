Россиянам спишут 2 млрд долгов

В России с момента появления внесудебного банкротства в сентябре 2020 года по ноябрь 2021-го воспользовались услугой 6 тысяч россиян. Об этом рассказал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Он добавил, что общая сумма готовых к списанию долгов составляет более 2 млрд рублей, сообщают «Известия».

Пока от обязательств на 1,23 млрд рублей освободились более 3,5 тысячи человек, а по оставшимся заявлениям ещё не прошёл шестимесячный срок, по истечении которого их долги также будут списаны, — рассказал Торосов.

По словам чиновника, по итогам ноября доля запущенных процедур от общего количества обратившихся в МФЦ увеличилась до 54%. При этом представители кредитных организаций отмечают, что количество процедур внесудебного банкротства граждан с задолженностью остаётся стабильным. В России число граждан с долгом до 0,5 млн рублей, потенциально подходящих под эту процедуру, сейчас составляет почти 5 млн человек, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что на карту «Мир» в России теперь приходят все социальные выплаты — она стала единственной государственной платёжной системой. Если пенсионеры выбирают способ получения выплат на карту, то им оформляют именно «Мир». Но у неё есть ряд недостатков, например, если дети слишком часто переводят на карту небольшие суммы, банк может её заблокировать.