https://static.news.ru/photo/45710fb4-5832-11ea-bbb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Bychov/Russia Look/Global Look Press

Новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды снова появились в России. Теперь это — инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Банк России.

По данным ведомства, жулики стали умнее и используют нестандартные решения. Их рассказы о строительстве жилых домов с помощью 3D-принтеров не подразумевают никакой реальной деятельности.

Что касается путевок на круизные путешествия с большими скидками, то тут схема более сложная. Мало того, что от человека требуется каждый месяц переводить на счёт организатора не менее $100, так ещё он должен завлечь в схему не менее пяти друзей или знакомых. При этом претендовать на получение дешевой путевки россиянин сможет только через год.

Зачастую люди начинают бить в колокола, жаловаться, когда организаторы успели собрать деньги и скрыться, — говорят в Центробанке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уменьшение объёмов мошенничества при помощи методов социальной инженерии, возможно, произойдёт к началу 2021 года, предположили в ЦБ. Речь идёт преимущественно о звонках (сообщениях) злоумышленников, прикидывающихся сотрудниками банков, которым доверчивые россияне раскрывают данные своих счетов.