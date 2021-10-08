Россиянам рассказали о сроках выгодного оформления кредита

Финансовый консультант Ольга Трофименко заявила, что в течение календарного года есть два периода, когда выгодно обращаться в банк за кредитом. По её словам, банки снижают проценты летом и перед Новым годом, сообщает радио Sputnik.

Летом люди меньше заинтересованы в кредитах. Они заняты дачами, отпусками и так далее, а не банками, поэтому летом условия по кредитам лучше, иногда даже на порядок лучше, чем осенью и зимой, — рассказала эксперт.

Трофименко добавила, что следующий благоприятный период наступит в декабре, в преддверии новогодних праздников. В это время порядка 90% банков дают самые выгодные условия по кредитам.

Тут опять люди заняты подарками и другими делами, им не до банков. Но у финансовых организаций заканчивается календарный год, за который надо делать отчётность, а в неё входит в том числе и количество выданных кредитов, — пояснила она.

Ранее стало известно, что оформлять кредит выгодно, когда банки закрывают отчётный период. Об этом заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По его словам, это обычно бывает в конце месяца, квартала, полугодия или года, поскольку перед закрытием отчётного периода менеджеры стараются нарастить продажи.