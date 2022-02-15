Россиянам рассказали о новой финансовой пирамиде

Южнокорейский проект KOK Play признали новой финансовой пирамидой, пишет Lenta.ru со ссылкой на заявление Роскачества. В нём указано, что организация, предлагающая большой пассивный доход, включена в чёрный список Центробанка.

В ведомстве обратили внимание, что тексты на сайтах проекта KOK Play больше похожи на машинный перевод, чем на нормальную русскую речь. Но это не останавливает пользователей, которые доверяют им свои деньги, стремясь получить лёгкий заработок. KOK Play привлекает новых членов, предлагая высокий пассивный доход наравне со сравнительно низким порогом инвестирования. При этом догадаться, во что именно вкладываются средства, понять сложно, так как на сайте используется ряд терминов из сферы криптовалюты. Минимальный взнос, который должны заплатить новые участники, составляет $100.

Многочисленные отзывы обманутых клиентов показывают, что ни внесённые деньги, ни якобы заработанные проценты вывести невозможно. Сама организация уже получила статус финансовой пирамиды и включена в чёрный список Центробанка.

Как сообщило Роскачество, необходимо всегда проверять наличие организаций такого рода в реестре ЦБ, а также предварительно искать о них отзывы в Интернете.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность финансовой пирамиды в Кабардино-Балкарии, в которую вложили деньги более трёх тысяч граждан. Общая сумма вложенных средств превысила 900 млн рублей. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, в рамках дела задержаны 18 человек, среди которых пятеро, предположительно, являются организаторами структуры, ещё двое находятся в розыске. Им предъявлены обвинения, судом избрана мера пресечения.