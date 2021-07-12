Россиянам рассказали о доплате к пенсии за родственников

Эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис заявил, что в РФ действуют программы материальной поддержки людей для компенсации им помощи, оказанной близким людям. В том числе предусмотрены выплаты для пенсионеров, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Биезбардис подчеркнул , что пенсионер имеет право на повышенные выплаты, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные родственники: дети, родители, супруг или супруга, а также братья, сёстры, внуки, дедушки и бабушки.

Также выплата в размере 1752,52 рубля назначается с 1 февраля пенсионерам, чьи члены семьи погибли, умерли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении служебных обязанностей. Положены выплаты родителям и жёнам военнослужащих, погибших при защите СССР, членам семей умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев РФ или полных кавалеров ордена Славы, подчеркнул эксперт.

Биезбардис уточнил, что подлежат наследованию средства родственника, умершего и имевшего накопления.

Получать 500 рублей в качестве дополнительного ежемесячного материального обеспечения могут супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов ВОВ, — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что пенсионерам в России не нужно платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом, заявил Евгений Биезбардис. Это связано с тем, что государство в целях улучшения их материального положения пересмотрело некоторые налоговые льготы. Биезбардис пояснил, что у работающих пенсионеров из других официальных поступлений (кроме пенсий и пособий) удерживается НДФЛ.