Россиянам рассказали, когда менять доллары на рубли выгодно

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что в операциях по покупке и продаже валют существует ряд тонкостей. По его словам, выгодным остаётся покупать доллары или евро, когда рубль к ним укрепляется, а продавать — когда российская валюта слабеет, сообщает агентство ПРАЙМ.

Эксперт отметил , что точно предсказать, когда именно рубль прыгнет в ту или иную сторону, почти нереально, следует знать закономерности. Так, в двадцатых числах месяца, компании продают валютную выручку для приобретения рублей на осуществление налоговых выплат.

При этом говорить, что в это время курс будет наиболее выгодным, безусловно, нельзя. На курс в моменте может действовать масса других факторов — цены на нефть, геополитика, действия регулятора, сальдо счёта текущих операций Российской Федерации и другие, — подчеркнул Бахтин.

Ранее стало известно, что у рубля есть достаточный потенциал для укрепления позиций в ближайшей перспективе. Об этом заявил старший экономист аналитического управления банка «Открытие» Максим Петроневич. По его мнению, постепенное ослабление российской валюты возможно только в конце 2022 года, когда рубль может начать ослабевать темпами, не превышающими 4% годовых.