Россиянам посоветовали не продавать доллары после решения ФНБ

https://static.news.ru/photo/501f721e-c4ee-11eb-9f50-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объявленная дедолларизация Фонда национального благосостояния (ФНБ) не должна влиять на валютную стратегию россиян. Опрошенные РИА Новости эксперты рекомендовали населению не продавать доллары.

Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ так, что доля доллара сократится до нуля, заявил 3 июня министр финансов Антон Силуанов.

Тем россиянам, которые получают доход и расходуют в рублях, следует держать в валюте и валютных активах не менее 30–40% денег, считает инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ капитала» Андрей Верников посоветовал тем, у кого есть доллары, не избавляться от них. По его мнению, инфляция в РФ будет высокой и рубль не станет крепким.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко предположил, что новость о сокращении долларовой части в ФНБ на рынок сможет оказать только некоторое психологическое влияние.

Средства ФНБ включены в состав золотовалютных резервов, которыми управляет ЦБ. Теоретически, если регулятор начнёт менять валютную структуру ЗВР, ему будет достаточно купить на доллары другую зарубежную валюту. Такие операции не коснутся рубля, — подчеркнул Кравченко.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом финанс» Георгий Ващенко считает, что наличным долларам населения и вкладам в частных банках точно ничего не угрожает.

Изменения в ФНБ пока отражают лишь политические решения руководства страны по отвязке от доллара. В личном плане лучше дождаться момента, когда рубль вернёт себе инвестиционную привлекательность. Данный момент наступит, когда ставка ЦБ РФ окажется выше инфляции, — пояснил эксперт компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков.

Ранее стало известно, что решение вывести доллар из структуры ФНБ было вызвано угрозой санкций со стороны властей США и на состоянии курса рубля это никак не отразится. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, сейчас зависимость РФ от внешнего долга в два раза ниже, чем была в 2014 году.