Россиянам посоветовали не продавать доллары после решения ФНБ

Объявленная дедолларизация Фонда национального благосостояния (ФНБ) не должна влиять на валютную стратегию россиян. Опрошенные РИА Новости эксперты рекомендовали населению не продавать доллары.
Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ так, что доля доллара сократится до нуля, заявил 3 июня министр финансов Антон Силуанов.
Тем россиянам, которые
Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ капитала» Андрей Верников посоветовал тем, у кого есть доллары, не избавляться от них. По его мнению, инфляция в РФ будет высокой и рубль не станет крепким.
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко предположил, что новость о сокращении долларовой части в ФНБ на рынок сможет оказать только некоторое психологическое влияние.
Средства ФНБ включены в состав золотовалютных резервов, которыми управляет ЦБ. Теоретически, если регулятор начнёт менять валютную структуру ЗВР, ему будет достаточно купить на доллары другую зарубежную валюту. Такие операции не коснутся рубля, — подчеркнул Кравченко.
Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом финанс» Георгий Ващенко считает, что наличным долларам населения и вкладам в частных банках точно ничего не угрожает.
Изменения в ФНБ пока отражают лишь политические решения руководства страны по отвязке от доллара. В личном плане лучше дождаться момента, когда рубль вернёт себе инвестиционную привлекательность. Данный момент наступит, когда ставка ЦБ РФ окажется выше инфляции, — пояснил эксперт компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков.
Ранее стало известно, что решение вывести доллар из структуры ФНБ было вызвано угрозой санкций со стороны властей США и на состоянии курса рубля это никак не отразится. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, сейчас зависимость РФ от внешнего долга в два раза ниже, чем была в 2014 году.