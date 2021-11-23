Россиянам показали путёвки за границу на Новый год от 25 тысяч рублей

Отдохнуть за границей дёшево в этом году всё сложнее с каждым днём. Туроператоры, опрошенные «Известиями», предупредили россиян, что откладывать бронирование на последние сроки не стоит. Пока ещё есть шанс забронировать поездку на праздничную неделю за очень небольшие деньги. Например, турецкий Кемер на неделю обойдётся двум туристам по системе «всё включено» всего в 24,7 тысячи рублей.

Египетские пляжи и тёплое море обойдутся в два раза дороже — 48 тысяч рублей. За эти деньги можно рассчитывать на отель в 300–500 метрах от моря. Также туристам обеспечен прямой рейс, но время вылета, скорее всего, будет не самое удобное. А в Дубай можно будет отправиться минимум за 86 тысяч.

Новогодний тур на Шри-Ланку можно купить за 96,5 тысячи рублей. А сэкономить на авиабилетах, кто их всё ещё не купил, смогут в «Чёрную пятницу», — напомнили газете в турагентствах.

Замыкают топ востребованных новогодних направлений экзотические Доминикана, Куба, Мальдивы. На Кубе, например, за девять ночей в трёхзвёздном отеле с завтраками можно будет заплатить около 126,6 тысячи рублей, в Доминикане — 182,1 тысячи, на Мальдивах — минимум 140,8 тысячи.

Испанию ежегодно посещают сотни тысяч российских туристов, но сами испанцы редко представляют себе, что такое Россия. У них много стереотипов о русских, навязанных как СМИ и Интернетом, так и самими туристами из России. Жители испанской Валенсии, например, ранее признались, что чаще всего при упоминании РФ у них в головах возникает страна, где очень холодно и пьют много водки.