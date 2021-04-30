Россиянам объяснили, как работать меньше, а получать больше

Есть три варианта финансовых целей — краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Россиянам нужно научиться правильно достигать эти цели, если они хотят добиться финансовой независимости.
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Никогда не работайте ради работы — это неправильный подход, который не приведёт вас к финансовой независимости и к возможности большого заработка, — сказал эксперт.
Он призвал россиян тратить меньше, а остаток копить и инвестировать свои деньги, чтобы их не съела инфляция. Клопенко посоветовал не вкладывать в рисковые инструменты больше 10% всего портфеля.
Ещё одно правило — реинвестировать, а не фиксировать прибыль, отметил он. Также финансист добавил, что финансовая независимость «очень приятное чувство», но это не богатство или излишество, а лишь возможность быть свободным.
Ранее финансист назвал главную опасность дебетовых карт. Из-за подключённого овердрафта на таких картах можно влезть в долги по неосторожности. Об этом NEWS.ru рассказал директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.