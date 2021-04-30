Россиянам объяснили, как работать меньше, а получать больше

https://static.news.ru/photo/99eb3714-abaa-11eb-bf6c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Есть три варианта финансовых целей — краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Россиянам нужно научиться правильно достигать эти цели, если они хотят добиться финансовой независимости.

Об этом рассказал агентству ПРАЙМ аналитик и инвестор Егор Клопенко.

Никогда не работайте ради работы — это неправильный подход, который не приведёт вас к финансовой независимости и к возможности большого заработка, — сказал эксперт.

Он призвал россиян тратить меньше, а остаток копить и инвестировать свои деньги, чтобы их не съела инфляция. Клопенко посоветовал не вкладывать в рисковые инструменты больше 10% всего портфеля.

Ещё одно правило — реинвестировать, а не фиксировать прибыль, отметил он. Также финансист добавил, что финансовая независимость «очень приятное чувство», но это не богатство или излишество, а лишь возможность быть свободным.

Ранее финансист назвал главную опасность дебетовых карт. Из-за подключённого овердрафта на таких картах можно влезть в долги по неосторожности. Об этом NEWS.ru рассказал директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.