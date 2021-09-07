Назван способ высчитать, сколько денег нужно для счастья

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что размер зарплаты «для счастья» имеет психологическую оценку. Она указывает, сколько денег нужно человеку для ощущения полноты жизни и удовлетворённости ею и как высчитывается эта сумма в зависимости от возраста, сообщает агентство ПРАЙМ.

Эксперт отметила : чем старше человек, тем больше ему требуется денег. К 45 годам размер желаемых доходов увеличивается на 50–60% из-за расширения спектра потребностей.

Если в апреле гражданам в возрасте требовалось 195 тысяч рублей в месяц, то с учётом инфляции к сентябрю эта сумма уже составила 205–210 тысяч, считает Лебединская.

Кроме возраста на размер доходов «для счастья» может также влиять пол человека и место его жительства, добавила эксперт.

Ранее стало известно, что в мае 2021 года для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, россияне хотели иметь 173 тысячи рублей в месяц. При этом наиболее высокие запросы оказались у москвичей, а самые скромные — у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка. Мужчинам в среднем для счастья нужно больше денег, чем женщинам: 192 тысячи против 155 тысяч рублей.