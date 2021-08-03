Россиянам назвали действенный способ уберечь деньги от инфляции

Инфляция в России, по данным ЦБ, в первой половине 2021 года была рекордной за пять лет. Эксперты, опрошенные «Известиями», рассказали о самых популярных и самых действенных способах сохранить сбережения.
В июле Центробанк поднял ключевую ставку до значений, аналогичных инфляционным. Причин разгона инфляции было несколько — от роста мировых цен на продовольствие и металлы до локальных перекосов спроса и предложения.
Снижение до 4% будет наблюдаться в лучшем случае ко второй половине 2022 года, считают в ЦБ. Но эксперты
Также специалисты советуют присмотреться к такому инструменту, как покупка коротких ОФЗ со сроком погашения около года. Из консервативных вариантов — покупка жилья или валюты и золота.
Также деньги можно отправить на валютный вклад, купить еврооблигации крупных российских и зарубежных компаний.
Из более рисковых, но и более доходных инструментов — инвестиции на фондовом рынке. Но новичкам там делать нечего, уверены эксперты.
Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что регулирование цен на отдельные товары следует заменить на целевые субсидии и другие меры поддержки нуждающихся граждан.