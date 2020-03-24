https://static.news.ru/photo/1009e566-6e22-11ea-bfe2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Право на получение и страховой, и накопительной пенсии одновременно в России имеют те граждане, у которых на лицевом счёте в Пенсионном фонде достаточно страховых взносов на накопительную часть. Об этом заявила юрист Ирина Сивакова.

Накопительная пенсия назначается в том случае, если она больше пяти процентов от страховой и накопительной пенсий, взятых суммарно, — цитирует юриста URA.RU.

Отмечается, что право на две пенсии имеют участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и инвалиды по военной травме (пенсия по инвалидности и по старости).

Также две пенсии полагаются родителям военнослужащего, который погиб при исполнении обязанностей, и вдове (пенсия по потере кормильца и своя пенсия по старости или инвалидности). Последняя потеряет такое право, если выйдет замуж ещё раз.

В число получателей двух пенсий также включены космонавты и члены их семей, лётчики-испытатели, государственные служащие и граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии для россиян. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию на уровне 6,1%. Пенсионный фонд проинформирует свои территориальные органы о размере коэффициента. Данные изменения коснутся 4 млн россиян. Между тем получатели социальных пенсий — самая малочисленная группа пенсионеров в стране. Речь идёт о тех, кто не заработал трудовой стаж, который необходим для получения страховой пенсии.