Экономист: россиянам хватит денег на полтора-два месяца

https://static.news.ru/photo/9b850b72-9a94-11ea-b781-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбережений среднестатистической российской семьи в нынешних экономических условиях хватит на два месяца. Такое мнение высказала генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

В наибольшей зоне риска, по её словам, оказались пенсионеры и неполные семьи с детьми.

Сегодня только 63 дня может прожить семья на свои сбережения в среднем по России, если у неё не будет других источников дохода, если она не будет прибегать к займам или брать деньги в долг. При том что 42% россиян смогут оплачивать свои расходы не более одного месяца, — цитирует Имаеву РИА Новости.

Она добавила, что под ударом и люди в возрасте 25-45 лет, эта категория граждан в большей степени закредитованна.

Поэтому, подчеркнула экономист, работа по формированию так называемой подушки безопасности на непредвиденные жизненные обстоятельства у людей должна вестись постоянно и системно. Для этого на государственном уровне необходимо развивать программу повышения финансовой грамотности, отметила Имаева.

Потеря доходов в условиях пандемии коронавируса может заставить россиян решить финансовую проблему с помощью кредитов. Однако, как писал NEWS.ru, cамое простое решение является ошибочным, потому что создаст заёмщику ещё большие трудности в будущем.