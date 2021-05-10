Россиянам будет проще получить деньги, украденные мошенниками

https://static.news.ru/photo/4811b5fa-eb0a-11ea-b5c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России взялся за разработку законопроекта, упрощающего возврат средств россиянам, пострадавшим от рук мошенников. Об этом сообщил замначальника департамента информбезопасности ЦБ Артем Сычев.

Если гражданин заявляет о том, что деньги с его счёта списаны обманным путём, то на счету предполагаемого мошенника они будут автоматически блокироваться, пишут «Известия». Центробанк предлагает блокировать эти средства до тех пор, пока не будет проведено расследование и принято решение суда.

Возврат этих денег возможен по судебному решению. Чтобы оно состоялось, необходимо полностью реализовать цепочку оперативно-следственных мероприятий и закрыть уголовное дело, — объяснил Сычев.

Он отметил, что все понимают, что пока идёт расследование, злоумышленники «успеют сто раз снять с карты», поэтому деньги будут просто блокировать.

Также Банк России предлагает упростить судебную процедуру — предполагает заочное решение таких споров, то есть без присутствия ответчика и истца.

В 2020 году число мошеннических операций с банковскими картами выросло на 34% в равнении с 2019 годом. При этом пострадавшим возместили лишь 11,3% от похищенных денег.

Ранее NEWS.ru писал, что ставки по депозитам во второй половине 2021 года будут выше инфляции и основное повышение придётся на долгосрочные вклады. Рост ставок по кредитам будет сдерживаться за счёт конкуренции банков за хороших заёмщиков.