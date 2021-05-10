Россиянам будет проще получить деньги, украденные мошенниками

Банк России взялся за разработку законопроекта, упрощающего возврат средств россиянам, пострадавшим от рук мошенников. Об этом сообщил замначальника департамента информбезопасности ЦБ Артем Сычев.
Если гражданин заявляет о том, что деньги с его счёта списаны обманным путём, то на счету предполагаемого мошенника они будут автоматически блокироваться,
Возврат этих денег возможен по судебному решению. Чтобы оно состоялось, необходимо полностью реализовать цепочку оперативно-следственных мероприятий и закрыть уголовное дело, — объяснил Сычев.
Он отметил, что все понимают, что пока идёт расследование, злоумышленники «успеют сто раз снять с карты», поэтому деньги будут просто блокировать.
Также Банк России предлагает упростить судебную процедуру — предполагает заочное решение таких споров, то есть без присутствия ответчика и истца.
В 2020 году число мошеннических операций с банковскими картами выросло на 34% в равнении с 2019 годом. При этом пострадавшим возместили лишь 11,3% от похищенных денег.
Ранее NEWS.ru писал, что ставки по депозитам во второй половине 2021 года будут выше инфляции и основное повышение придётся на долгосрочные вклады. Рост ставок по кредитам будет сдерживаться за счёт конкуренции банков за хороших заёмщиков.