Россиян предупредили о необходимости платить налог с подарка

Россияне должны платить налог с подарка, если его стоимость превышает четыре тысячи рублей, заявила старший партнёр коллегии адвокатов «Адамова и партнёры» Ирина Адамова. Сумма выше названного значения определяется законом как доход, поэтому она облагается налогом на доход физических лиц (НДФЛ), пояснила юрист в беседе с РБК.

Специалист указала , что налог в размере 13% удерживается лишь с суммы, которая превышает четыре тысячи рублей. Освобождаются от налогообложения подарки от родственников или членов семьи, а также недвижимость, автомобили, доли, акции, паи.

Кроме того, не облагаются налогом подарки в денежной и натуральной формах, когда речь не идёт об оплате стоимости товаров, работ или услуг, подчеркнул специальный советник по налоговым вопросам КА Pen & Paper Андрей Локис.

Адамова уточнила, что если подарки дарят люди, которые не являются родственниками друг другу, то в первую очередь будет облагаться налогом то дарение, которое подлежит регистрации. По её словам, подарок от организации должен оформляться документально, поскольку в противном случае доход не будет считаться подарком, а даритель сможет забрать имущество в любой момент.

Ранее стало известно, что журналисты подсчитали приблизительную стоимость новогоднего подарка президента Белоруссии Александра Лукашенко российскому коллеге Владимиру Путину. Во время визита в Санкт-Петербург Лукашенко подарил Путину продуктовую корзину и набор хрусталя, все товары произведены в Белоруссии. Общая стоимость подарка превысила 36 тысяч рублей.