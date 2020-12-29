Россиян обяжут сообщать ФНС о крупных переводах через иностранные кошельки

https://static.news.ru/photo/cb403144-4a79-11eb-aa76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий жителей России с 1 июля 2021 года сообщать Федеральной налоговой службе (ФНС) о крупных переводах через иностранные электронные кошельки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он предполагает составление гражданами отчётности о финансовых операциях без открытия банковского счёта с использованием онлайн-сервисов, предоставляемых зарубежными разработчиками, если сумма подобных операций превысит 600 тысяч рублей в год.



В данный момент россияне, осуществляющие операции в валюте за пределами РФ и открывающие для этого банковские счета, обязаны отчитываться перед ФНС, но по электронным кошелькам таких требований нет, говорится в документе.



Предполагается, что новшество повысит эффективность контроля валютного законодательства, поможет укрепить информационную безопасность и снизить риски отмывания доходов и финансирования террористов.

Кроме того, Путин подписал закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары и федеральный закон о противодействии цензуре против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Также лидер одобрил закон о вызове любых экстренных служб по телефону 112. Сейчас данная система действует в 56 субъектах страны. Теперь её распространят на всю РФ. Документ опубликован 30 декабря 2020 года на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу 1 января 2022 года.

Как передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что власти вынуждены реагировать на блокировку социальных сетей в стране иностранными ресурсами. Он назвал действия по блокировке цензурой. Глава государства считает, что реагировать на это необходимо таким образом, «чтобы себе в ногу не стрелять».