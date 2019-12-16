https://static.news.ru/photo/48c8607e-205e-11ea-8c9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Россия в октябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн — до $10,697 млрд. Из этой суммы $8,127 млрд приходятся на краткосрочные бумаги и $2,570 млрд — на долгосрочные.

При этом Россия не входит даже в тридцатку основных держателей американского долга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина.

Агентство отмечает, что Россия сокращала вложения в американские бумаги с ноября 2018 года. Нынешнее повышение вложений стало третьим в 2019 году, предыдущие были зафиксированы в сентябре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава ВТБ Андрей Костин отметил стабильность российской валюты в перспективе и порекомендовал хранить сбережения в рублях. По его словам, несмотря на возможные колебания курса рубля, его стабильность в будущем не вызывает вопросов. Глава ВТБ также указал, что значительно увеличились инвестиции в российские рублёвые государственные ценные бумаги. Они дают «неплохой, позитивный результат», сказал Костин.