Россия вышла на первое место по числу криптовалютных угроз

https://static.news.ru/photo/8497992c-c926-11eb-a03f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия возглавила список стран, наиболее пострадавших от криптовалютных угроз, за ней следует Таиланд и Перу. В этом году количество обнаруженного вредоносного программного обеспечения (ПО) в данной категории во всём мире выросло на 18,6%. По мнению экспертов международного разработчика антивирусного программного обеспечения Eset, связано это с возросшей ценой на криптовалюты, что делает их привлекательной целью для преступников, сообщает ТАСС.

Россия стала лидером среди стран, которые наиболее пострадали от криптовалютных угроз. В этом году в РФ было зафиксировано 8,9% от общего числа атак. Далее следуют Таиланд и Перу — с 5,6% и 5,3% соответственно, — говорится в отчёте компании.

Угроз для криптомайнингу в целом стало больше на 22% по сравнению с показателями осени 2020 года. Эксперты связывают это с распространением нежелательного приложения (PUA) MSIL/CoinMiner.AA, также известного как Nice Hash Miner. Также мошенникам играют на руку неквалифицированные инвесторы, которых стало много из-за моды на майнинг.

Как пояснил руководитель отдела аналитики и автоматизации Eset в России Алексей Говядов, многие сейчас скачивают первое попавшееся приложение со словом crypto, особо не вникая в детали. Неопытные инвесторы вкладывают небольшие суммы, что также выгодно мошенникам, так как вероятность серьёзного разбирательства из-за потерянных $10 невелика.

Ранее хакеры Anonymous объявили войну американскому предпринимателю и главе Tesla Илону Маску из-за влияния на биткоин с помощью заявлений в Twitter. По их словам, Маск относится с пренебрежением к инвестициям простых граждан. В своём заявлении Anonymous отметили, что глава Tesla «своими истериками» издевается над инвесторами.

22 мая Маск заявил на своей странице в Twitter, что сейчас идёт «битва» между бумажными деньгами и криптовалютой. По его словам, он на стороне последней.