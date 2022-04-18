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Финансы

Россия выдала госкредиты другим странам почти на 82 млрд рублей

08:32, 19 апреля 2022
Россия выдала госкредиты другим странам почти на 82 млрд рублей Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В марте Россия выдала двусторонние государственные кредиты другим странам на сумму в 81,6 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства. Это в разы больше показателей за январь — февраль текущего года и март прошлого. Получатели кредитов не раскрываются.

Согласно отчёту казначейства, по состоянию на 1 марта Россия планировала выдать госзаймов иностранным государствам за весь 2022 год на сумму 374,9 млрд рублей. Таким образом, в марте выполнено примерно 22% годового плана.

Выдача госкредитов другим странам представляет собой коммерческую тайну. Поэтому обычно Минфин России информацию об их получателях не раскрывает. В числе вероятных получателей займов, выданных в марте, эксперты называют Белоруссию или Иран.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия обсудили отсрочку для погашения обязательств Минска по госкредитам на пять-шесть лет. В Минфине республики отметили, что эти сроки являются боле комфортными и взаимоприемлемыми.

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